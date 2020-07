Rieti, l'avvocato Euforbio confermato alla presidenza del Lions Club Velina Gens Antrodoco

RIETI - Il Covid ha cambiato le abitudini del club. Per la prima volta dalla fondazione, il Lions Club Velina Gens di Antrodoco, ha chiesto espressamente al presidente uscente di accettare l’incarico anche per l’anno lionistico in corso. E’ stato così, attraverso votazioni online, confermata all’unanimità la guida del club all’avvocato Cristiano Euforbio.

Incarico accettato ufficialmente il 3 luglio, durante la conviviale denominata per l’occasione “Per un nuovo inizio” al Park Hotel Villa Potenziani.

La serata è stata allietata, oltre che dalla presenza dei soci e graditi ospiti, da “Emozioni a quattro ruote” presentata da Automotive e “passeggiata tra le stelle” con gli Astrofili sabini.

Serena ed interessante serata quindi, all’insegna della cordialità ma anche dei numerosi progetti presentati dal Presidente, rinfrescando la voglia del “we serve” bruscamente interrotta dalla nota pandemia.

