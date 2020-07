Rieti, l'avvocato David D'Ambrogio nuovo presidente del Lions Club “Poggio Mirteto-Farfa Cures”

RIETI - Una nuova squadra per il Lions Club “Poggio Mirteto-Farfa Cures”: presidente l’avvocato Angelo David D’Ambrogio, vice il Consigliere regionale Fabio Refrigeri.

Il nuovo direttivo e gli auspici del neo presidente

Il Lions Club “Poggio Mirteto-Farfa Cures” ha rinnovato ieri, la sua squadra. Dal 1 luglio 2020, infatti, alla guida è passato l’avvocato Angelo David D’Ambrogio che succede ad un altro D’Ambrogio, il commercialista Mauro, che lo ha guidato in un anno molto difficile caratterizzato dall’emergenza del covid-19. «Stiamo vivendo un periodo storico molto complicato e con l’emergenza sanitaria di inizio anno anche il Lions International è andato letteralmente in letargo- sono state le prime parole del neo presidente Angelo David D’Ambrogio- adesso, con il lockdown finalmente alle spalle, dobbiamo tornare a ruggire. Ora più che mai dobbiamo essere vicini alla nostra comunità ed alla nostra terra. La mia missione e quella del nuovo direttivo sarà quella di essere ancora più attenti alle esigenze del nostro territorio promuovendo ed attuando, com’è nel nostro spirito, service di interesse e riscontro concreto per la nostra collettività indebolita da questa pandemia globale».

La squadra dei Lions

Un messaggio di vicinanza ed attenzione al territorio quello del presidente D’Ambrogio che per realizzare progetti e iniziative avrà a disposizione una squadra tra cui figurano il Consigliere regionale Fabio Refrigeri (primo vicepresidente), l’imprenditore sabino Lionello Tagliaferri (secondo vicepresidente), l’ex sindaco di Casperia Giancarlo Sileri (segretario), il commercialista Mauro D’Ambrogio (tesoriere), l’anchorman di Radio Radio Ilario Di Giovambattista (responsabile comunicazione e marketing), e ancora David Simoncelli (già primo presidente del club), e poi Stefano Ciavatti, Oren Ziv, Martina D’Ambrogio e Valerio Ambrogio.

