Concerto del Musi' Duo all’Interocrea Festival 2023

RIETI - Appuntamento domenica 6 agosto alle 21.30 nella Chiesa di Santa Chiara ad Antrodoco in occasione della Dodicesima Edizione dell’Interocrea Festival organizzata dall’Associazione Culturale Schola Cantorum di Antrodoco, con il concerto “Il Classico d’Estate” del Musi’ Duo di Sandro Sacco al flauto traverso e Paolo Paniconi al pianoforte. Il duo, che già in altre occasioni ha regalato intense emozioni al pubblico, proporrà un viaggio ideale nel repertorio per flauto e pianoforte, con un programma ricco e vario attraversando la musica classica, per arrivare alla musica romantica e contemporanea. Un suggestivo percorso di brani appartenenti a culture musicali diverse con autori come Popp, Donizetti, Bizet e molti altri.

I componenti del Musi’ Duo dopo gli studi in Conservatorio, hanno realizzato un’intensa attività artistica partecipando tra le tante manifestazioni a rassegne internazionali come Moto Perpetuo, Premio Roma, Exclamate Jubilum, Perdonanza Festival, Reate Festival, Majellarte, RIC Festival, Concerti presso l’Auditorium Parco della Musica e presso l’Auditorium Ennio Morricone, Concerti a Villa Medici, Palazzo Barberini partecipando inoltre, a produzioni discografiche e televisive.

Durante la serata ci sarà anche la lettura di composizioni del poeta Vincenzo Troiani declamate da Marco Cenfi.