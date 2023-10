Domenica 15 Ottobre 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Tornano le visite in luoghi da scoprire con le “Giornate Fai di Autunno”, in programma oggi nel Lazio e in tutta Italia. Nel Reatino sono due gli appuntamenti, a Rieti e a Montenero Sabino, rispettivamente, dal Gruppo Fai Rieti e dal Gruppo Fai Sabina. Nel capoluogo, visite del santuario La Foresta e alla cantina storica Le Macchie. Santa Maria de La Foresta è uno dei quattro santuari francescani, tra le tappe principali del Cammino di Francesco. Presso Santa Maria de La Foresta, a Rieti, si svolse, in periodo autunnale, durante il soggiorno di San Francesco, il miracolo dell’uva nel 1225. I gruppi di visitatori partiranno dal gazebo Fai nel piazzale antistante l’area del santuario e, dopo una breve introduzione nell’atrio, si entrerà nella chiesa di Santa Maria e si visiterà la cappella di San Fabiano. Ci si sposterà nel chiostro e nella domus per conoscerne la storia. Si scenderà poi, a piccoli gruppi, verso la cella di San Francesco spostandosi, infine, nell’orto dove i componenti della Comunità di Mondo X racconteranno il loro lavoro agricolo e spiegheranno le modalità di coltivazione delle essenze orticole e arboree. A poca distanza, spostandosi con mezzi propri, sarà possibile visitare la cantina storica Le Macchie di Castelfranco. Le visite saranno curate dagli apprendisti “ciceroni” degli istituti scolastici Carlo Jucci, Celestino Rosatelli ed Elena Principessa di Napoli.

A Montenero Sabino, apre le porte il castello, dove si svolge la prima parte della visita. Di proprietà comunale, il maniero è stato a lungo degli Orsini (con intervalli di altre famiglie). Conserva il mastio e altri elementi medievali, anche se nel Cinque-Seicento è stato trasformato in palazzo baronale. Nella seconda parte della visita, si scende in paese, verso il borgo medievale, il Palazzo Bonacasata, dove è conservato il cippo di Vacuna, e si finisce il giro nella chiesa parrocchiale di San Cataldo: una costruzione del XV secolo, restaurata e ampliata nella prima metà del XVIII, che conserva dipinti seicenteschi. Ci saranno, inoltre, oggi alle 16, nel castello, una conferenza del professor Aldo Borlenghi sugli scavi (effettuati dall’Università di Lione e diretti dallo stesso Borlenghi) in località Leone, dove è stato portato alla luce un santuario, probabilmente della dea Vacuna, e Ileana Tozzi, ispettore onorario Sabap per Rieti e provincia, tratterà, oggi alle 11.30 di “Una strega per un castello”: le vicende del castello dove nacque Bellezza Orsini.

Festa a Castelnuovo di Farfa in onore della Madonna del Rosario. A liturgie e altri momenti religiosi, si aggiunge l’aspetto ricreativo, con un programma che prevede, oggi, l’arrivo, alle 16.30, della Banda comunale Città di Casperia, diretta da Giuseppe De Simoni. L’omaggio ai Caduti, poi la messa officiata dal vescovo di Sabina - Poggio Mirteto, monsignor Ernesto Mandara e poi la processione e l’esibizione della banda e del gruppo delle majorettes, prima del bacio della reliquia, la benedizione e lo spettacolo pirotecnico finale.

Oggi, la sala mostre del Comune di Rieti, in piazza Vittorio Emanuele II, ospita la 54°edizione di “Rieti-Colleziona”, esposizione di filatelia, numismatica, cartofilia, cartamoneta e oggettistica organizzata dall’Associazione collezionisti “Sabatino Fabi”.