RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Santa Barbara nel Mondo festeggia il quarto di secolo, con la sua 25esima edizione. Fino al 4 dicembre, manifestazioni e iniziative a Rieti per la santa patrona. A cura dell’Associazione culturale Santa Barbara nel Mondo, sono molteplici le iniziative. Oggi alle 16, il concerto di beneficenza all’Auditorium Santa Scolastica, con la Wind Orchestra Epn del Liceo musicale di Rieti, diretta da Fabio Ginevoli (ingresso 10 euro, incasso devoluto all’Associazione Atletica sport e terapia di Rieti). Oggi e lunedì, la fiera, interrotta solo nel picco della pandemia. La tradizionale fiera di Santa Barbara si snoderà tra viale Maraini, viale Liberato di Benedetto, piazzale Angelucci, via Viscosa fino a Camposaino, via Fratelli Cervi fino alla rotatoria. Lunedì, giorno di Santa Barbara, la messa per i vigili del fuoco alle 11, in cattedrale, presieduta dal vescovo di Rieti Vito Piccinonna. Dalle 18, in cattedrale, la celebrazione eucaristica ancora con il vescovo di Rieti. Sempre lunedì, presso la Rsa di Rieti, alle 15.30, la proiezione del film “Santa Barbara”, in un incontro intergenerazionale nonni-nipoti.

A Rieti, fino a lunedì, in piazza Vittorio Emanuele II, c’è la festa del cioccolato.

Continuano le proiezioni di film di prima visione o di successo per “Sabina in prima fila”, a Casaprota, Casperia, Poggio Mirteto e Poggio Nativo. Oggi alle 17.30, alla casa del cittadino di Monte Santa Maria (Poggio Nativo), la commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo “Il grande giorno” in cui, in una grande villa sul lago di Como, si accingono i preparativi per le nozze di Elio e Caterina, figli di Giovanni e Giacomo. Biglietto per ogni film 4 euro. “Sabina in prima fila”, giunta alla V edizione, è realizzata, con il contributo della Regione Lazio, dal Centro di ricerca e sperimentazione metaculturale, in collaborazione con il Circolo Arci - succede in Sabina e con la direzione artistica di Paolo Di Reda.

Tra le iniziative in vista del Natale, Greccio ha avviato dalla scorsa settimana la mostra mercato dell’artigianato e dell’oggettistica per il presepio, nel centro storico. L’edizione numero 25, che coincide con l’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe di San Francesco. Presenti le nuove casette di legno, acquistate dal Comune di Greccio, con il contributo della Fondazione Varrone. Nell’esposizione, i prodotti dell’artigianato artistico e natalizio, collegati al presepe, e le idee regalo realizzate dagli oltre trenta espositori. Protagoniste della mostra mercato anche le eccellenze agroalimentari a chilometro zero di Coldiretti Rieti. La mostra mercato sarà sempre aperta al pubblico dalle 10 alle 18, con ingresso libero. Le aperture sono nelle giornate di 3, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre. Quindi, con l’arrivo del nuovo anno, mostra mercato aperta nelle giornate del primo gennaio, quindi di 4, 5, 6 e 7 gennaio. Presente il quadro infiorato dal titolo “Abbraccio di tenerezza”, ispirato al racconto di Giovanni da Greccio e realizzato in prossimità della mostra mercato dai maestri infioratori di Fucecchio, Genazzano, Genzano di Roma e Gerano. Il programma del Comune di Greccio prosegue, oggi, con la presentazione del francobollo ordinario, della serie tematica “Il Patrimonio artistico e culturale italiano”, dedicato alla prima rappresentazione del presepe di Greccio. Mostre di pittura, concerti e spettacoli.

A Poggio Mirteto, nella bibiloteca, oggi alle 10.30, presentazione del libro “Storie. Sento ancora le loro voci nelle sere d’estate” di Antonio Paone. Dialoga con l’autore Patrizia Silvestri, voce narrante Laura Daniela Tusa. Interviene Luca Bondi, presidente dell’Associazione “Semi di Pace”. Domenica alle 16.30, la premiazione del concorso “Libera i tuoi versi”, direttrice artistica Valentina Alfei: presentazione dei libri “Fiore i cocozza” di William Sersanti e “Per tutti gli zeri del mondo” di Silvia Bernabucci.