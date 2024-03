Lunedì 1 Aprile 2024, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del lunedì di Pasquetta in tutto il Reatino.

Svelato a Casperia il restauro che ha restituito a nuova vita gli affreschi dei dipinti raffiguranti Gesù e la Samaritana (XVI secolo), posti sulla fontana denominata “Fonte della Samaritana”. Il restauro si è reso possibile con la raccolta fondi promossa dalla Pro loco, che ha poi devoluto al Comune, che ha seguito l’iter per i restauri.

A Fara Sabina oggi, giorno di Pasquetta, apertura straordinaria con le visite guidate al museo civico archeologico o, in alternativa, le visite guidate al museo del silenzio. Il museo civico, recentemente, si è arricchito del Carro del Principe nell’apposita sala dove, oltre al Carro di Eretum, ci sono i reperti rinvenuti col Carro nella Tomba XI di Colle del Forno. La visita guidata è di un’ora: al museo civico archeologico, gli orari delle visite per Pasquetta sono alle 10, alle 11.30, alle 14, alle 15.30 e alle 17 mentre quelle al museo del silenzio alle 11, 12.30, 15 e alle 16.30. Le visite guidate sono per gruppi di 20 persone al massimo. Le visite saranno disponibili solo su prenotazione, telefono fisso: 0765/277321 oppure il cellulare: 380/2838920 o all’e-mail: visitfarainsabina@gmail.com.

Nella rassegna di spettacolo dal vivo “A porte aperte 2024”, del Comune di Mompeo con la direzione artistica di Renato Giordano, i prossimi appuntamenti della rassegna saranno poi quello del 13 aprile con la commedia “È solo un buco nell’acqua” con Antonio Monsellato e Nicolas Zappa per la regia di Simone Corbisier. Il 27 aprile, Giordano mette in scena “Pulcinella e la notte stellata” di e con Giordano e con Nunzia Plastino, Maria Elena Pepi, Roberto Gagliardi, Erika Franceschini. L’11 maggio, “Schegge d’autore”, in una serata di corti teatrali in collaborazione con lo Snad e col Festival nazionale del corto teatrale. Corti teatrali che sono stati presentati nel corso della XX edizione del Festival italiano del corto. Si tratta di spettacoli teatrali della durata massima di 20 minuti: “Diverbio” di Renato Capitani, “Moccoletto” e “La Pietra” di Raffaele Aufiero, “Love points” di Cristina Maria Russo. Il 2 giugno, “Sangre y Arena, gocce di passione”, a cura della Compagnia Flamenco Flores con Lisa Flores, Antonella Arduini, Cristina Bombasaro e Santina Petrosilli.

Una Pasquetta di trekking ed escursioni quella di oggi in Sabina. Una di queste è al monumento naturale del Lazio alle gole del Farfa, proposta da Sabina in Trekking, con inclusa la visita e il pranzo all’Alpaca ranch di Castelnuovo di Farfa, che sarà il punto di partenza e dede del pranzo. Prevista la visita ai resti del ponte romano, alla mola Naro Patrizi e poi le gole del Farfa. Info e prenotazioni al numero 327/9308192.

Pasquetta nella conca di Vallecupola, con vista sul lago del Turano, passeggiata e pranzo opzionale o al sacco. Info: 340/336600. Una escursione alle cascate del Farfa è quella organizzata dall’associazione Abc info e prenotazioni whatsapp al 347/3513811 e 340/5220299.

Pasquetta al Tevere point di Poggio Mirteto scalo, con varie attività dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con l’open day dragon boat e il tour in canoa lungo il fiume a 15 euro. I tour prevedono un massimo di 10 persone ed è preferibile la prenotazione. Affitto bici e possibilità di prenotare il tavolo da picnic. Info e prenotazioni al 388/8145235.

Pasquetta collegiovese, a Collegiove, con menù a base di specialità locali e stand in funzione dalle 12.30, a cura di Pro loco e Centro anziani.

Primo torneo di ruccica in Memoria di Mauro Fabrizi, oggi, a Oliveto Sabino (Torricella in Sabina): l’appuntamento è in piazza della Croce, a Oliveto Sabino. A fine torneo, come da tradizione, verranno offerte uova e formaggio. Per iscrizioni e info, entro oggi, contattare Francesco al 347/6842502.

Terza edizione, oggi, del cammino verso la fonte e il Santuario di Santa Maria di Uliano, a Magliano Sabina: il percorso partirà dalla pineta comunale alle 9.30 e passerà per percorsi naturalistici attraversando le colline, passando per Chiorano fino alla vecchia chiesa di Uliano. Arrivo alla sorgente del miracolo e poi al Santuario alle 11.30, per celebrare, come da tradizione, la messa per la Madonna di Uliano. È previsto il servizio navetta dal Santuario di Santa Maria di Uliano alla ineta comunale. Info al 324/8086103.