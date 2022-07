Domenica 31 Luglio 2022, 00:10

RIETI - A Cantalupo in Sabina, nell’anfiteatro vicino al convento di San Biagio, si chiude questa sera la rassegna cinematografica “Parliamo di Donne”, giunta alla sua VI edizione e dedicata quest’anno alle donne costruttrici di pace. Questa sera (alle 21.15), la proiezione del film “La verità negata”, con ospiti Steve Della Casa e Caterina Taricano.

Per Orvinio Cinema, oggi alle 21, omaggio ad Adolfo Celi.

Ultimo concerto del Fara music festival al parco Cremonesi all’Abbazia di Farfa (Fara Sabina), prima che la rassegna prosegua dal 5 al 21 agosto con i concerti “Into The Garden”, sempre in Abbazia. Questa sera (alle 21.30), Roberto Gatto in “X-Overseas”, nuova avventura musicale per il batterista romano con una formazione inedita, che vede lo stesso Gatto alla batteria, Reinier Baas alla chitarra, Alfonso Santimone al piano, fender rhodes, elettronica e Frederico Heliodoro al basso.



A Magliano Sabina, per l’Art festival, presso il giardino dell’EcOstello, stasera alle 21 il concerto “Improvvisazione piano solo” con Danilo Rea.

Ad Antrodoco, rievocazione storica del Castaldato: un tuffo nel medioevo tra dame e cavalieri, con abiti e acconciature dell’epoca. Oggi in programma il corteo storico dedicato al Palio della Madonna del Popolo.

L’Asd Poggio Mirteto Calcio fa festa in piazza Martiri della Libertà con musica dal vivo, giochi per tutte le età (con gonfiabili, campetti da calcio e calcio balilla umano) e cucina casereccia.

Sagra delle Sagne strasciate ai funghi porcini, oggi a pranzo, a Paganico Sabino e cena con arrosticini e birra e musica dal vivo. XIX sagra dei maccheroni a fezze oggi a Montenero Sabino. Festa della birra oggi a Roccantica.

Per le aperture straordinarie nel Lazio delle aree archeologiche nella provincia di Rieti, promosse dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, oggi sarà la volta della Villa degli Aurelii Cottae a Cottanello.