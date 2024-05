Sermoneta, la sindaca Giovannoli rompe gli indugi: «Ho deciso di ricandidarmi»

VERSO IL VOTO

Giuseppina Giovannoli rompe gli indugi e annuncia la sua candidatura come sindaco di Sermoneta. «Ho riflettuto a lungo. Colpita dall'affetto della comunità» scrive la sindaca uscente. «Stanno per terminare questi cinque anni di consiliatura durante i quali ho avuto l’onore di essere sindaco di Sermoneta. Cinque anni intensi di sfide, di soddisfazione ma anche cinque anni complessi: l’emergenza Covid, l’incendio alla mia auto, la scomparsa dei miei cari genitori. Grazie al sostegno di consiglieri e assessori e al supporto fondamentale della mia famiglia siamo riusciti a portare a casa molti importanti risultati per la nostra città. Ho riflettuto a lungo in questi giorni sull’ipotesi di ricandidatura alle elezioni dell’8 e 9 giugno: sono rimasta colpita dall’ondata di affetto che ho ricevuto da tanti concittadini che mi hanno chiesto di proseguire l’esperienza amministrativa. In questi anni - continua Giovannoli - ho investito il mio tempo al servizio della comunità, ci ho sempre messo la faccia, nel bene e nel male, e sono stati messi in campo progetti che devono essere proseguiti e portati a termine. Essere sindaco è una missione carica di responsabilità e di impegno, perché i concittadini hanno bisogno di risposte quotidiane alle loro legittime necessità.

La mia passione, l’amore che provo per Sermoneta e la volontà di impegnarmi per il bene comune mi hanno spinta a decidere di ricandidarmi a sindaco di Sermoneta. Con me ci sarà una squadra di persone pronta ad affrontare una nuova esperienza amministrativa, se il popolo sovrano vorrà confermarmi la fiducia: candidati della società civile che hanno deciso di impegnarsi mettendo da parte l’appartenenza partitica per costituire una lista civica fatta di persone animate dall’amore per Sermoneta e dalla voglia di continuare a far crescere il nostro territorio. Con il loro sostegno, se i concittadini lo vorranno, sono pronta nuovamente a impegnarmi per Sermoneta, mettendo a disposizione della comunità esperienza, ascolto e voglia di fare». Giovannoli conclude: «Daremo vita a un progetto di continuità e di innovazione al tempo stesso, che guardi alle persone e alla qualità della vita, alla sicurezza e al benessere della comunità, con progetti concreti e realizzabili nei prossimi cinque anni».

