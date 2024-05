Un anno e mezzo di lavoro, di operazioni di polizia giudiziaria e controlli serrati del territorio. Ora il questore di Latina Raffaele Gargiulo lascia la provincia pontina alla volta di Pisa. Una chiamata arrivata pochi giorni fa, il 29 aprile, per entrare in servizio a strettissimo giro. «Mi spiace non fare in tempo a salutare tutti gli amici, questo dà la dimensione di quanto sia stato bene qui anche al di fuori del lavoro – ha commentato - Ho vissuto questa provincia per un anno e mezzo e sono contento di aver conosciuto una terra che non avevo mai visto». Al suo posto arriverà dalla questura di Viterbo Fausto Vinci, che assumerà però ufficialmente l’incarico di questore a Latina solo tra qualche settimana. Gargiulo intanto, nella giornata di saluti alla stampa, traccia un bilancio dell’attività. E lo fa nello stile che gli è proprio, quasi sotto traccia e senza troppo clamore, ma con risultati alla mano: «E’ una provincia variegata, che ci ha visto impegnati su vari fronti – ha commentato – Abbiamo aumentato i numeri del controllo del territorio, favoriti anche dal fatto che Latina è stata inserita in questo anno nei circuiti Alto impatto e che ha quindi beneficiato di un’attenzione maggiore. In questo senso sarà importante l’aumento significativo di forze che arriverà anche alla squadra mobile».

Il questore sottolinea poi che ogni episodio criminale è seguita una pronta risposta della polizia, dall’accoltellamento di un ragazzo durante una serata nella movida di Formia, avvenuto nel 2022 a pochi giorni dal suo insediamento, fino al tentato omicidio del ristoratore di Latina ferito con un fendente in un locale al lido. «Siamo riusciti a dare risposte in tempi brevi - ha spiegato Gargiulo – Confido che riusciremo presto a chiarire anche la vicenda legata agli incendi dei chioschi sul lungomare. Ho sentito tutti i giorni la responsabilità di dover rendere conto ai cittadini e sono soddisfatto che tutti abbiano contribuito ai risultati raggiunti. Sono contento dei numeri del controllo del territorio perché danno la dimensione di quanta attenzione ci sia verso l’esterno, sono soddisfatto delle oltre 40 operazioni condotte sul territorio e sono contento anche che in questa provincia, non ci sia più un'emergenza passaporti. Voglio evidenziare il lavoro fatto dalle poliziotte e dai poliziotti di questa provincia, ogni risultato è stato conseguito insieme e ci sono ottime premesse per poter continuare bene».

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA