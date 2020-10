RIETI - Proseguono i lavori di ripavimentazione e messa in sicurezza di numerose strade della Città e delle frazioni, finanziati con 1.700.000 euro dalla Giunta Cicchetti e dall’assessorato ai lavori pubblici guidato da Antonio Emili.

Ieri è proseguito l’intervento su Viale Morroni mentre da oggi la ripavimentazione è in corso su Via De Juliis, via Almirante e via Renzo De Felice.

