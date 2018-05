di Emanuele Faraone

RIETI - Colpo nella notte – intorno all’una e mezzo del mattino – al Vodafone store di via degli Ulivi fronte Mc Donald’s. Senza andare troppo per il sottile i malviventi hanno preso dalla strada un tombino di copertura dei pozzetti fognari e lo hanno scaraventato contro la vetrata del negozio infrangendola per aprirsi un varco. Nonostante fosse scattato subito l’allarme si sono introdotti all’interno del negozio facendo razzia di telefoni cellulari in pochi minuti.



Intanto, nel giro di pochi minuti, è arrivata sul posto la pattuglia dell’istituto di vigilanza che ha immediatamente allertato il gestore dello store. I ladri non hanno neanche fatto in tempo a prelevare i contanti del fondo cassa dileguandosi con decine di cellulari e iPad.



Ad effettuare rilievi e indagini i carabinieri del comando provinciale di Rieti.

22 Maggio 2018



