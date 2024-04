Calci, pugni e bottigliate per rubare l'iPhone a un 20enne: l'aggressione del branco a Milano

Un ragazzo di 20 anni ha subito la rottura del setto nasale nel corso di una rapina messa a segno da un gruppo di una decina di persone che l'ha preso a calci e pugni derubandolo del suo IPhone 15. L'episodio, ritratto in un frame dal gruppo Welcome to favelas, è accaduto alla 5 di stamani in piazza XXV aprile, zona della movida di Milano, 27 aprile 2024 Instagram/ Welcome to favelaS