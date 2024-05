Roma, tentano di rubare un Chihuahua all’ingresso di un centro commerciale: coppia mette in fuga i malviventi

Paura a Roma Est, in via Primavera, dove una coppia a passeggio con il cane è stata avvicinata da due giovani con il chiaro intento di rubare il loro piccolo Chihuahua. L’uomo e la donna sono riusciti a smascherare i malviventi, poi fuggiti via facendo perdere le loro tracce. Il proprietario del fido ha lanciato l’allarme all’interno di un gruppo social: «Bruttissima esperienza questa sera - ha scritto Walter - e credo pericolo scampato grazie alla prontezza di riflessi di mia moglie accortasi di due loschi individui che tentavano di sottrarci il cagnolino».

Cosa è successo

I fatti si sono verificati nei giorni scorsi, poco dopo le 19, presso il centro commerciale Primavera, a Centocelle. «Ero con mia moglie e il nostro cane (al guinzaglio) - racconta Walter - e stavamo percorrendo la rampa che conduce all’ingresso del centro commerciale.

Erano in due e sicuramenti stiamo stati seguiti per almeno 100 metri: uno ragazzo si è fermato a metà della scala mentre l’altro era dietro di noi. Mia moglie ha preso immediatamente il cane e lo ha nascosto nel giubbotto proprio nel preciso istante in cui il malvivente era nella fase di lancio». La vittima ha tracciato anche un identikit dei due presunti ladri: «due giovani, il primo statura alta, magro con scarpe da ginnastica e maglietta nera attillata. L’altro, fisico robusto, capelli scuri e corti. Entrambi carnagione olivastra. L’unico errore che ho commesso - sostiene la vittima - è stato quello di non fare un filmato e riprendere i volti dei due. Potrei risconoscerli all'istanze».

Il precedente

Il mese scorso una donna è stata aggredita da due persone che volevano rubare il suo cane. Il blitz è avvenuto in via dell’Uva, in zona Alessandrino. La signora era uscita per una passeggiata insieme al suo volpino di Pomeriana quando è stata avvicinata da una sconosciuta anche lei con due fidi al guinzaglio. Con la scusa di farle conoscere il suo amico a quattro zampe, l’ha condotta in una via dove c’erano altri due complici che hanno tentato di strapparle il suo volpino. La vittima ha reagito riportando diverse lacerazioni e un gonfiore alla mano sinistra, ma salvando di fatto il suo cane.