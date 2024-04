Ladri al circolo ippico: rubate selle preziose alla vigilia del concorso

Doveva essere una giornata di festa piena quella di ieri al Teaterno sporting club Asd di Chieti e invece, nella notte di sabato, i ladri hanno fatto razzia di selle e altro materiale, un danno di almeno 50.000 euro quello stimato ieri mattina, quando è stata fatta l’amara scoperta. Le selle per cavalli rubate, una decina, tutte costose, erano per gran parte dentro un furgone lasciato nel parcheggio della struttura e anche nei cassoni del materiale che accompagna ogni gara. Ma i ladri non si sono accontentati: c’era anche uno stand dal quale sono state portate via le testiere dei cavalli e altro ancora. Verso le 8.30 la scoperta del furto da parte degli addetti e la richiesta di intervento delle forze dell’ordine: sul posto sono arrivati i poliziotti della Volante e della Scientifica a caccia di tracce utili, le indagini sono affidate alla Squadra Mobile, a quanto pare nell’area presa di mira dai ladri non ci sono telecamere di video sorveglianza.

Un colpo mirato, probabilmente su commissione, organizzato da chi sapeva bene cosa portare via. Nella intera giornata di ieri il Teaterno ha ospitato il Concorso di salto a ostacoli 3 Stelle, una categoria abbastanza alta, un appuntamento con montepremi di 20.000 euro, una manifestazione importante che vede la partecipazione di cavalli e relativi proprietari provenienti da varie regioni.

E, come tutte le gare, era stata preceduta da una festa, una cena con spettacolo molto partecipata, nella serata di sabato, in un clima di spensieratezza e allegria.

IL FENOMENO

«Mi auguro che i responsabili vengano assicurati alla giustizia - dice l’assessore comunale allo sport, Manuel Paralone. Il danno è stato importante, sono state sottratte numerose selle. Voglio fare i complimenti alle forze dell'ordine per l'ottimo lavoro svolto che sono certo darà un contributo rilevante alle attività degli inquirenti. La mia vicinanza e quella di tutta l'amministrazione va alla società del Teaterno sporting club, una splendida realtà che da quotidianamente lustro alla nostra Città grazie ad un'attività sportiva attenta alle esigenze e alla crescita delle nuove generazioni». Quello ai danni del Teaterno è solo l’ultimo furto in ordine di tempo commesso lungo l’asse della Tiburtina, fra Chieti Scalo e Sambuceto, dove le vie di fuga non mancano, e i controlli notturni sono molto difficili dal momento che i possibili obiettivi dei ladri sono numerosi. Mentre sono aumentati e furti di auto e pezzi di auto, come pneumatici e fanali, e gli episodi di vandalismo. Una situazione che desta grande preoccupazione.