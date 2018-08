RIETI - Grande successo di pubblico al concerto "Quando la musica è cinema" del Musi’ trio nella splendida cornice del Convento Colle di Costa martedì 21 agosto in occasione del Labro Festival giunto alla V edizione, manifestazione ideata da Piero Fasciolo. Maria Rosaria De Rossi (voce), Sandro Sacco (flauto traverso) e Paolo Paniconi (pianoforte e arrangiamenti), i musicisti che hanno eseguito brani tratti dalle più belle colonne sonore di film, che hanno scritto nel tempo la storia del cinema, dall’”Eternamente” di “Luci della ribalta” di Charlie Chaplin per arrivare a un’antologia di brani di Ennio Morricone quali “C’era una volta il west”, “Per un pugno di dollari”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “C’era una volta in America”, tanto per citarne alcuni. Ma il concerto ha ripercorso anche le colonne sonore di Andrew Lloyd Webber, Richards Rodgers, Nino Rota, Luis Bacalov e Nicola Piovani, musiche accompagnate in contemporanea da proiezioni e immagini cinematografiche. C’è poco da aggiungere se non evidenziare gli originali arrangiamenti di Paolo Paniconi, insieme alle splendide esecuzioni di Sandro Sacco al flauto traverso e Maria Rosaria De Rossi alla voce, che insieme hanno incorniciato momenti di grande suggestione. Soddisfatti il Sindaco di Labro e il Direttore artistico del Festival Piero Fasciolo.

Mercoledì 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:40



