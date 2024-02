Mercoledì 21 Febbraio 2024, 00:10

RIETI - Proseguono a vedersi i frutti delle attività messe in campo del Comitato nazionale per l’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe. Presentata, ieri, la donazione di tre k-bike, comunemente chiamate joelette, ausilii per persone con bisogni speciali, per anziani o persone che non riescano a deambulare agevolmente, ideato per provare l’emozione di una passeggiata in montagna o muoversi sui sentieri del cammino di Francesco e nella Valle Santa.

«Una delle particolarità del Comitato per Greccio 2023 è di contraddistinguersi non solo per eventi culturali o ricreativi - osserva il presidente, Emiliano Fabi ma anche per le iniziative su infrastrutture e inclusione».

L'integrazione. E a proposito di integrazione e pari opportunità, a beneficiare delle joelette - che saranno comunque a disposizione di tutti coloro che ne faranno richiesta - è la Cooperativa sociale onlus Loco Motiva di Rieti, che da anni si occupa di ragazzi e adulti con disturbi dello spettro autistico. «Ci mettiamo volentieri a disposizione di tutta la cittadinanza - afferma il presidente di Loco Motiva, Virgilio Paolucci - affinché chiunque voglia usufruire di queste attrezzature possa farlo, percorrendo un ulteriore passo verso l’integrazione ed il contrasto a situazioni che sfociano spesso in marginalità sociale».

Le caratteristiche. A illustrare tecnicamente le attrezzature una rappresentanza di soci delle sezioni del Cai di Rieti, Antrodoco e Amatrice. «Contattateci senza problemi - affermano - i benefici della montagna e delle passeggiate all’aria aperta sono noti a tutti, per noi sarà un piacere donare qualche ora del nostro tempo per regalare una giornata indimenticabile per chi non può godere autonomamente di certi paesaggi».

Una donazione che si inquadra come il risultato della collaborazione tra associazioni, realtà del territorio e il Comitato Greccio 2023, per rispondere alla necessità di rendere quanto più accessibili gli spazi naturali del nuovo territorio. Commozione per la testimonianza di Andrea Sebastiani, del Cai di Amatrice, che ha raccontato la gioia di un bimbo disabile, che ha vissuto un’indimenticabile giornata in montagna, grazie all’aiuto di una joelette. L’appello per i cittadini è di prendere consapevolezza della disponibilità di sei attrezzature, totalmente gratuite, che possono fare la differenza in situazioni di disagio o difficoltà motorie e sociali.