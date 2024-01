Miglioramento del Cammino di Francesco: avviati altri interventi

RIETI - Proseguono gli interventi per il potenziamento del Cammino di Francesco nel territorio del Comune di Rieti, finanziati con circa 650mila euro nell’ambito del Piano per il “Miglioramento per la fruibilità ed accessibilità del Cammino di Francesco nella Valle Santa” dalla Direzione Regionale Turismo con fondi stanziati dal Ministero della Cultura nell’ambito del Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per i Cammini Religiosi.

Questa mattina, alla presenza del Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, dell’assessore ai lavori pubblici Claudia Chiarinelli, del rappresentante della V° Comunità Montana Roberto Angeletti, e dei tecnici e progettisti incaricati, è stato effettuato un sopralluogo nei pressi del ponte del Macelletto dove sono iniziati due nuovi intervento finanziato, rispettivamente, con 250.000 e 90.000 euro.

Il primo intervento prevede la realizzazione di un tratto di cammino in sicurezza che da via Votone, con una passerella pedonale, attraversi il fiume Turano per poi immettersi in via Pantane. Il secondo riguarda la manutenzione dei due cammini che salgono al Santuario di Fonte Colombo dal Macelletto e da Piani Poggio Fidoni.

Il sindaco Daniele Sinibaldi: «Procedono gli interventi sul cammino di Francesco: presso il Santuario di Fonte Colombo sono terminati i lavori di ripristino del tracciato e si sta intervenendo anche a Poggio Fidoni costeggiando la via Tancia, dove, in località Macelletto, nei pressi dei nuovi svincoli ANAS, sono state gettate le fondazioni per un nuovo ponte pedonale.

Completata anche l’apposizione della segnaletica in via della Foresta, dove a breve verrà realizzato il secondo tratto che porterà dalla caserma della Polizia Locale fino al santuario della Foresta. Un totale di circa 650 mila euro di interventi su infrastrutture per celebrare al meglio gli ottocentenari francescani e rilanciare il turismo lento e religioso»

L’assessore ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli: «Oggi un nuovo sopralluogo ai tratti del Cammino di Francesco che stiamo mettendo in sicurezza al fine di rendere più sicuro e piacevole il passaggio dei pellegrini. Stiamo investendo molto esaltando il patrimonio naturalistico e la presenza francescana nel territorio del Comune di Rieti, in sinergia con la Comunità Montana, e siamo certi che entro l’estate avremo un percorso del Cammino di Francesco all’altezza della sua importanza».