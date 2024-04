Terni, addio a Carlo Catalano, icona della montagna nonostante la disabilità dopo un incidente a Cesi

TERNI - La città piange Carlo Catalano, 66 anni, che ha affrontato per anni la disabilità e la malattia con grande energia, ironia e determinazione.

Carlo, alpinista doc, capo scout dell’indimenticato Stefano Zavka e di tantissimi ternani, tecnico del soccorso alpino e speleologico di Terni, speleologo del Cai e webmaster del primo sito del Gruppo Grotte Pipistrelli di Terni, aveva poco più di vent’anni quando rimase vittima di gravissimo incidente sulla montagna di Cesi.

Si salvò per miracolo, rimase in carrozzella e iniziò a comunicare attraverso una tastierina.

La sua passione per la montagna è rimasta intatta negli anni.

Grazie alla voglia di Carlo di tornare in grotta nascerà a Terni Diversamentespeleo, un gruppo di speleologici volontari in campo per consentire alle persone con disabilità di vivere l’emozione delle escursioni negate a chi non può camminare con le proprie gambe.

Carlo in grotta, a Frasassi, Pietrasecca e altre, è tornato tante volte con gli amici di Diversamentespeleo.

Per Carlo anche le tante escursioni con la joelette in montagna organizzate dall’associazione Stefano Zavka e dal Cai.

I funerali di Carlo Catalano si svolgeranno martedì alle 15 nella chiesa di San Gabriele.