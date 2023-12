Mercoledì 20 Dicembre 2023, 00:10

RIETI - Ammontano a 2,3 milioni gli investimenti per opere infrastrutturali da realizzare tra Rieti, Greccio e Poggio Bustone. Risorse che rappresentano il 70 per cento degli investimenti complessivi del “Comitato Greccio 2023 per gli 800 anni del primo presepe di San Francesco”. Una somma che ognuno di questi Comuni ha deciso di investire per migliorare l’accoglienza e l’inclusione.

A presentare i progetti, nella sala consiliare del Comune di Rieti (nella foto di Meloccaro), il sindaco della città capoluogo, Daniele Sinibaldi, il primo cittadino di Greccio e presidente del Comitato Greccio 2023, Emiliano Fabi, il direttore della 5° Comunità montana Montepiano Reatino, Roberto Angeletti, l’assessore di Poggio Bustone, Athos Battisti, il ministro provinciale dei Frati minori padre Luciano De Giusti, e il manager delle attività culturali di Greccio 2023, Paolo Dalla Sega.

Le prerogative. Nello specifico, per il Comune capoluogo, è prevista la sistemazione del presepe della Pace, con la pulizia delle statue, il taglio della vegetazione infestante e la sostituzione dell’impianto di illuminazione con uno artistico, per un investimento di 65mila euro.

Non solo. Sarà realizzata una nuova area camper su via Cottorella, per un costo dell’opera di 201.300 euro. E, infine, saranno realizzati dei murales tra Rieti e Greccio, per un investimento di 94.491 euro. «Ogni opera ha una vita propria - esordisce Sinibaldi - a livello di pareri da acquisire e procedure da seguire. Non hanno quindi la capacità di emergere in maniera concomitante e immediata, ma è un lavoro che lascerà un’eredità significativa. Abbiamo cercato di lasciare il segno del lavoro svolto da questo comitato».

Nel territorio. La parte del leone la fa il Comune di Greccio, che ha ottenuto 1,3 milioni di euro, di cui oltre un milione saranno destinati a due ascensori, da costruire al santuario francescano di Greccio, per il superamento delle barriere architettoniche. Il primo stralcio prevede un investimento un investimento di 837.300 euro, il secondo di 204.576 euro. Ci sarà poi la sistemazione dell’eremo della Cappelletta e della strada di accesso (44.705 euro). E poi i lavori di sistemazione del sentiero della Cappelletta (39.680 euro). E, ancora: 42.456 euro saranno investiti per l’abbattimento delle barriere architettoniche al Museo internazionale del Presepe. Per l’allestimento della mostra presepi regionali italiani, il costo è di 67.239 euro. È prevista anche la riqualificazione dei locali dell’edificio di proprietà del Comune di Greccio (ex bocciodromo) in località Spinacceto (75mila euro) e il restauro della tela di Vincenzo Manenti (1.500 euro). «Il nostro è stato il primo comitato - sottolinea Fabi - al quale è stato dato il mandato dal ministero, oltre a realizzare manifestazioni culturali, anche di fare opere infrastrutturali. Questo non un fatto banale, perché abbiamo una struttura tecnica per poter procedere a realizzare questi interventi».

IL CONTRIBUTO

Per Poggio Bustone è previsto un contributo di oltre 50mila euro per la riqualificazione dei “Giardini di marzo” e di Borgo Provaroni. Alla Comunità montana 5° zona sono andati 584.426 euro, serviranno a completare il progetto finanziato dalla Regione per il Cammino di Francesco e 12.600 euro per una carrozzina mono-ruota per facilitare la fruizione dell’itinerario a persone con disabilità motoria.