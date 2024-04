Papa Francesco allarmato per la deriva eutanasica e abortista che colpisce gli anziani malati e i nascituri con handicap

Si sta diffondendo a macchia d'olio quella mentalità che «porta a considerare la propria esistenza un peso per sé e per i propri cari». Si tratta di una deriva che alla fine colpisce gli anziani non autosufficienti e malati oppure anche i «nascituri con disabilità». Per i primi, specie se sono in fase finale, «si fa la dolce morte, l'eutanasia travestita», per i secondi si pratica l'aborto. Papa Francesco descrive molto bene quel piano inclinato che transitando dal comune sentire (di natura etica o culturale) sfocia poi in campo politico e si traduce in leggi e nuove norme. Alla base, è la denuncia di Bergoglio, c'è quella che lui chiama la «cultura dello scarto, che in effetti, non ha confini».

In cosa consiste? «Quando si presume di poter stabilire, in base a criteri utilitaristici e funzionali, se e quando una vita ha valore ed è degna di essere vissuta.

Questo tipo di mentalità può portare a gravi violazioni dei diritti delle persone più deboli, a forti ingiustizie e disuguaglianze là dove ci si lascia guidare prevalentemente dalla logica del profitto, dell’efficienza o del successo. Ma c’è anche, nell’odierna cultura dello scarto, un aspetto meno visibile e molto insidioso che erode il valore della persona con disabilità agli occhi della società e ai suoi stessi occhi». Papa Francesco intravede la diffusione veloce di una mentalità che trasforma la cultura dello scarto in cultura della morte.

«In fondo le persone non sono più sentite come un valore primario da rispettare e tutelare, specie se povere o disabili, “non servono ancora” – come i nascituri –, o “non servono più” – come gli anziani. Questo è molto importante, i due estremi della vita: i nascituri con disabilità si abortiscono, e agli anziani in fase finale si fa la dolce morte». Il discorso che Francesco ha articolato stamattina ha preso spunto dall'Assemblea plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali che si è appena riunita per discutere di disabilità (Disability and the human condition. Changing the social determinants of disabilities and building a new culture of inclusion)

Francesco spiega che Gesù per primo è entrato in contatto diretto con chi viveva la disabilità ponendosi in relazione e cambiando anche il senso della loro esperienza. «infatti introduce un nuovo sguardo sulla condizione delle persone con disabilità, sia nella società sia davanti a Dio. Per Lui infatti ogni condizione umana, anche quella segnata da forti limitazioni, è un invito a tessere un rapporto singolare con Dio che fa rifiorire le persone: pensiamo ad esempio, nel Vangelo, al cieco Bartimeo».

