Uno stage navigando: gli studenti dell'Istituzione formativa di Poggio Mirteto a bordo della Grimaldi Lines

RIETI - Lo scorso 25 marzo gli studenti del III e del IV (settore Estetica e Acconciatura) dell’Istituzione Formativa di Poggio Mirteto sono partiti per uno stage davvero unico nel suo genere: un’esperienza sulla Grimaldi Lines, con tratta Civitavecchia-Barcellona.

Un progetto che a causa del Covid -19 aveva subito uno stop, ma che da quest’anno ha riportato gli allievi a vivere un’occasione importante in ottica futura per le loro prospettive lavorative. Si tratta di un'attività compresa nell'Alternanza Scuola Lavoro che prepara gli studenti ad affrontare principalmente tematiche di Acconciatura ed Estetica.

«E’ il primo anno – ha dichiarato la direttrice di Poggio Mirteto, Antonella Giometti - che riusciamo ad uscire dall’incubo Covid-19. Per loro questo è un grandissimo stimolo, devono capire che il loro lavoro si può sviluppare in diversi ambiti e non soltanto all’interno di un centro estetico o un salone di parrucchiere. Questa è una grande opportunità, determinate occasioni potrebbero tramutarsi in prospettive, ecco perché è fondamentale per gli studenti applicarsi in tutte le materie, soprattutto le lingue. Noi stiamo provando a dargli delle possibilità per il futuro».

Agli studenti è stato rilasciato un attestato di “percorso le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO) che andrà ad arricchire il loro curriculum. È stata un’occasione importante anche per i contatti presi con i responsabili di settore all’interno della nave.