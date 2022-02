Incendio sul traghetto Euroferry, Grimaldi Lines: «Fiamme partite dal garage. Così stiamo assistendo i passeggeri»

Il Gruppo Grimaldi sta effettuando verifiche sulle liste di passeggeri ed equipaggio della nave Euroferry Olympia per accertare se ci siano dispersi che non risultavano in precedenza. Ancora nella stiva del traghetto due camionisti bulgari dei quali si sta organizzando l'evacuazione. L'incendio, spiega Paul Kyprianou, responsabile relazioni esterne del gruppo Grimaldi Limes, «è divampato in uno dei garage dove vengono stivati i camion». Al momento i due camionisti a bordo «sono in contatto con i loro datori di lavoro e le autorità locali. Riescono a comunicare con le loro aziende».