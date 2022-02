Incendio traghetto, la Grecia: «Dodici dispersi». Superstiti italiani a Corfù: nessuno ci dice niente

La guardia costiera greca ha ripreso all'alba la ricerca di eventuali superstiti fra le 12 persone che figurano ancora come disperse dopo l'incendio di ieri al largo dell'isola greca di Corfù del traghetto Olympia della Grimaldi Lines, dal quale sono state salvate complessivamente 278 persone. Lo fa sapere la stessa guardia costiera, secondo la quale i dispersi sono tutti autisti di camion, nove dei quali bulgari e tre greci. Alcuni camionisti salvati ieri hanno testimoniato che diversi loro colleghi hanno preferito dormire a bordo dei loro mezzi parcheggiati nel ponte mezzi, perché le cabine e le sale per i passeggeri erano sovraffollate.

APPROFONDIMENTI LA STORIA «I bimbi piangevano, ho avuto paura di morire» IL RACCONTO L'eroismo dei finanzieri: «Vivi grazie a... I PRECEDENTI Nel 2014 naufragio della Norman Atlantic: 31 morti ITALIA Foto BRINDISI Gdf: «Donne e bambini, così li abbiamo... GRECIA I racconti: «Fumo nero, tanta paura» BRINDISI Mattarella si complimenta con i soccorritori BRINDISI Video ADNKRONOS Il salvataggio da parte del pattugliatore Gdf ADNKRONOS Le fiamme sul traghetto diretto a Brindisi BRINDISI Traghetto, inferno di fuoco: salvati 282 passeggeri Si teme per...

Incendio sul traghetto Grecia-Italia, l'eroismo dei finanzieri: «Abbiamo ripescato un uomo, si era buttato per il panico»

Anche l'emittente greca Skai sulla base delle dichiarazioni del ministro della Navigazione ellenico Yiannis Plakiotakis ha confermato il numero dei dispersi. Questi ha spiegato che «fin dal primo momento c'è stata un'operazione immediata e gigantesca attraverso Guardia Costiera, Aeronautica e Marina che ha portato al salvataggio di 280 passeggeri e membri dell'equipaggio. Le indagini proseguono ora per localizzare le 12 persone scomparse. Tra loro ci sono 3 greci, con le cui famiglie siamo in costante contatto».

Gli italiani: noi bloccati a Corfù

«Siamo ancora qui in albergo a Corfù. A noi era stato detto che alle 9 dovevamo stare a Brindisi. Dalle voci che si sentono se non ci danno l'ok dalle autorità greche non ci fanno partire. Non sappiamo niente. Ci era stato detto che saremmo dovuto tornare con un'altra nave». Così da Corfù all'Adnkronos Mino Roma, l'imprenditore brindisino che ieri notte era a bordo della Euroferry Olympia della Grimaldi Lines, di ritorno dalla città di Igoumenitsa, a bordo della quale è scoppiato un devastante incendio. Dopo essere stato soccorso insieme a quasi tutti gli altri passeggeri è stato portato nell'isola greca. Nel paese ellenico si era recato per un viaggio di lavoro. Da alcune notizie si era pensato che i passeggeri e l'equipaggio italiano sarebbero dovuti tornare a Brindisi in mattinata ma per il momento è tutto fermo. «In albergo siamo una decina, stiamo come carcerati», aggiunge. «Le altre persone italiane non so dove stiano. Sto pensando solo a tornare a casa», prosegue con voce turbata per i momenti di paura vissuti sul traghetto. «Non voglio pensare ad altro. Da Corfù a Brindisi in traghetto ci vogliono 7/8 ore, a meno che non ci portino con un altro mezzo», conclude Roma.