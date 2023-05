Istituzione formativa, gli studenti del Cfp di Rieti e Passo Corese a bordo della Grimaldi Lines

RIETI - Si è conclusa da qualche settimana un’esperienza unica per le classi II e III del CFP Rieti-Passo Corese (indirizzi Meccanica, Estetica e Acconciatura) dell’Istituzione Formativa della provincia di Rieti: la Crociera sulla Grimaldi Lines.

Gli studenti sono partiti lo scorso 13 aprile per fare ritorno il 15. La visita didattica è partita da Napoli per poi trasferirsi in Sicilia, precisamente a Palermo con nave Grimaldi, dove nelle due giornate hanno potuto ammirare le bellezze delle città. Durante la gita gli allievi hanno potuto usufruire delle attività didattiche previste dal programma “Grimaldi Educa”.

«Siamo soddisfatti – ha dichiarato il Direttore di Rieti e Passo Corese, Davide Lorenzini - di essere riusciti a coinvolgere i nostri ragazzi in una attività che gli ha permesso di fare un’esperienza diversa, rispetto a quella che può essere una normale uscita didattica. Loro erano entusiasti per il viaggio e le attività svolte».