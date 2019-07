RIETI - E' stata ritrovata dopo alcune ore di ricerche un'anziana finita fuori strada a Posta con la propria autovettura, una Ford Fiesta. La donna, insieme al marito, aveva trascorso la serata a cena fuori in un ristorante della zona. Al rientro - per cause ancora in fase di accertamento - l'autovettura è andata fuori dalla sede stradale in un terreno agricolo per poi finire all'inteno di un'ampia depressione rimanendovi incastrata senza possibilità di uscirne.



I vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Posta - allertati da alcuni passanti che hanno notato l'anziano marito a bordo strada in leggero stato confusionale - sono intervenuti individuando l'area del sinistro per poi soccorrere la donna impossibilitata ad uscire dall'abitacolo senza però aver riportato nessuna conseguenza a seguito del sinistro.