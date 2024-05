Matteo Lorenzi, morto ciclista 17enne dopo essersi scontrato con furgone a Civezzano

Tragico incidente in Val di Cembra, dove la comunità di Civezzano e il mondo dello sport si ritrovano a piangere la prematura scomparsa di Matteo Lorenzi, un giovane atleta di soli 17 anni. Oggi pomerigio (9 maggio 2024), attorno alle 15:30, il ragazzo è stato vittima di un grave incidente stradale mentre era in sella alla sua bicicletta. Matteo, promettente ciclista che gareggiava nella categoria juniores per la società sportiva Montecorona, stava percorrendo la Sp83 in sella alla sua dueruote quando si è scontrato con un furgone proveniente dalla zona industriale. Secondo le prime ricostruzioni, il furgone non avrebbe rispettato la precedenza, immettendosi sulla strada senza notare il giovane atleta, con conseguenze fatali.

La dinamica

Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire la dinamica esatta dell'accaduto e per stabilire le eventuali responsabilità.

Oltre al furgone, secondo l'Adige.it, sarebbe coinvolta un'altra vettura. A travolgere il ragazzo, a quanto pare per una precedenza non rispettata, è stato il camion. Le squadre di soccorso, compresi i vigili del fuoco di Civezzano e di Fornace, i carabinieri della radiomobile di Trento, la polizia locale e i soccorsi sanitari di Trentino emergenza, supportati dall'elicottero sanitario, sono intervenuti tempestivamente. Nonostante gli sforzi, per Matteo non c'è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo l’arrivo in Rianimazione al Santa Chiara di Trento.

Chi era Matteo Lorenzi

La comunità locale e il mondo dello sport sono in lutto per questa tragedia che ha strappato troppo presto Matteo alla vita e alle sue passioni. Il ragazzo era un atleta promettente della società Montecorona, storico polo ciclistico della Val di Cembra, e gareggiava nella categoria juniores: al momento dell'incidente pare si stesse allenando.