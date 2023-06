Giovedì 22 Giugno 2023, 00:10

RIETI - Operato d’urgenza l’operatore ecologico vittima di un brutto incidente sul lavoro avvenuto in città, durante le operazioni di raccolta rifiuti nel centro storico. L’intervento, per una frattura scomposta dell’avambraccio, è tecnicamente ben riuscito nonostante la gravità della lesione. Il sinistro è avvenuto intorno alle 9, in via della Verdura, mentre l’operatore ecologico stava effettuando il proprio turno di raccolta dei rifiuti insieme ad un collega. Sono tutt’ora in corso accertamenti e verifiche per risalire a quanto realmente accaduto e se l’incidente sul lavoro sia stato provocato da un guasto meccanico o sia dovuto a cause di natura accidentale. L’avambraccio dell’operaio sarebbe rimasto in qualche modo incastrato o schiacciato dal movimento meccanico di una parte della macchina operatrice deputata al conferimento e raccolta dei rifiuti. Braccio che ha ferito gravemente l’operatore ecologico provocandogli la frattura scomposta dell’avambraccio mentre questo stava effettuando le solite attività manuali in ausilio al supporto del mezzo per la raccolta.

Subito è stato dato l’allarme con richiesta di soccorso anche perché l’uomo era al lavoro con un collega. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che, dopo aver prestato le prime cure sul posto, lo ha trasportato d’urgenza in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale de Lellis. Trattandosi di incidente sul lavoro in via della Verdura sono giunti anche i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del comando provinciale di Rieti e il personale della sezione Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Asl di Rieti, competente per territorio, che dovranno accertare le cause del sinistro per la trasmissione degli atti presso la Procura della Repubblica. L’operatore ecologico è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura riportata e sarà ora ascoltato dal personale competente preposto al fine degli accertamenti di rito necessari a seguito del sinistro. Un incidente che, pur nella sua oggettiva gravità, poteva anche avere conseguenze ancor più serie. Fortunatamente, grazie alla tempestiva richiesta di soccorso giunta al numero unico di emergenza, è stato possibile portare subito aiuto all’operatore poi trasportato presso il nosocomio reatino.