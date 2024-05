Escursionisti sorpresi dal maltempo portati in salvo dai carabinieri forestale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Brutta avventura nel Cicolano per alcuni escursionisti romani sorpresi dal maltempo e soccorsi. In aiuto della comitiva romana soccorso alpino e carabinieri-forestale di Petrella Salto che hanno individuato gli escursionisti portandoli in salvo. Un'operazione che si è conclusa nel tardo pomeriggio di ieri in località "Campagna di Borgorose", zona dove i romani hanno trovato riparo da grandine e dal violento acquazzone dopo aver trovato un rifugio di fortuna.