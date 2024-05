Cane sbuca sulla strada, travolto da una moto: ferito 58enne. L'animale è morto

Schianto tra una moto Harley Davidson e un cane: il motociclista, un teramano di 58 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni, l’animale è morto. L’incidente è avvenuto ieri mattina, verso le 8.30, lungo la statale 150, nei pressi di Villa Vomano, in contrada Piana Piccola. L’incidente è stato inevitabile quando il cane ha attraversato all’improvviso la strada mentre passava il motocicletta. Nell’impatto il cane è morto, il motociclista ha perso il controllo del mezzo, finendo sull’asfalto e scivolando per alcuni metri con la pesante moto che gli è finita addosso e ha riportato un politrauma. È stato lui stesso a chiedere telefonicamente l’intervento dei soccorsi. Successivamente, diversi automobilisti si sono fermati per cercare di aitutarlo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e un’auto medica, trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Mazzini di Teramo in codice giallo. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale. Gli agenti stanno cercando di individuare il proprietario dell’animale che, a quanto pare, era sprovvisto di microcip. Gli agenti si sono dovuti occupare della gestione del traffico sulla Statale 150, una strada molto trafficata, dove si sono registrati rallentamenti e lunghe code fino alle 11.30 perché si viaggiava su una sola carreggiata. Successivamente, il carro attrezzi ha rimosso la Harley Davidson, che ha riportato diversi danni, e la viabilità è stata riaperta.