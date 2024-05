Mercoledì 1 Maggio 2024, 18:58 - Ultimo aggiornamento: 19:06

Paura nel primo pomeriggio a Latina Lido, dove il tradizionale pranzo del primo maggio in un locale, ha avuto un epilogo drammatico. E' accaduto nel ristorante Capitan Vasco, nei pressi del parcheggio Vasco De Gama. Due persone hanno avuto da ridire con il titolare del locale. I due facevano parte di una comitiva. La discussione e' iniziata al termine del pranzo, sembra per il conto. Sono stati momenti concitati, il tono della discussione si e' alzato. Poi uno dei due commensali ha estratto un coltello e colpito piu' volte il ristoratore all'addome. Le persone presenti hanno iniziato a urlare, mentre gli aggressori si sono dati alla fuga. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia. Gli agenti della Squadra Mobile guidati dal vicequestore Mattia Falso e i colleghi delle Volanti, sono al lavoro per rintracciare l'uomo che ha sferrato le coltellate e le persone che erano con lui.

Il ristoratore e' stato portato al Santa Maria Goretti in codice rosso e operato d'urgenza. Dalle prime informazioni sarebbe fuori pericolo.