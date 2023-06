Rieti, si taglia alla gola in un lavoro domestico: soccorso in eliambulanza

RIETI - In strada sanguinante con un taglio alla gola chiedendo aiuto. Paura in una piccola frazione del Comune di Posta per un grave incidente domestico di cui è rimasto vittima un 80enne del posto. L’uomo è stato soccorso in eliambulanza. Decisivo anche l’intervento dei carabinieri che in quel momento - erano da poco trascorse le 12 dello scorso giovedì - si trovavano nelle vicinanze permettendo così un rapido e ottimale coordinamento dei soccorsi. L’anziano era intento ad effettuare un piccolo lavoro domestico utilizzando un arnese che – forse a causa di un guasto meccanico - ha perso la lama ferendolo con un vistoso taglio alla gola. Le grida della moglie e l’uomo in strada con parte del collo recisa e insanguinata hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto è giunto l’elicottero Pegaso del 118 che lo ha elitrasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Rieti dove è stato curato. Fortunatamente la lama non ha reciso vasi sanguigni o arterie vitali. L'80enne è ora fuori pericolo ma in un primo momento, considerando la delicatezza della parte recisa, si era temuto il peggio.