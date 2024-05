Roma, sparatoria a Tor Bella Monaca: ferito un uomo. Indagano i carabinieri

Un uomo è stato ferito da colpi di arma da fuoco questa sera, intorno alle 20, in via Scozza nel quartiere Tor Bella Monaca Roma . Un'ambulanza del 118 lo ha trasportato al Policlinico Tor Vergata, non in pericolo di vita. Ora sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno effettuando un sopralluogo.