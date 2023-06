Giovedì 8 Giugno 2023, 00:10

RIETI - Grave incidente sul lavoro in Sabina, con un ferito, comunque non in pericolo di vita. Un operaio è rimasto schiacciato da un pesante mezzo militare, mentre si trovava al lavoro all’interno di un’officina-carrozzeria. L’uomo è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi ma, al momento, sarebbero stabili.

L’incidente è avvenuto a Forano, mentre l’uomo si trovava al lavoro in una officina meccanica e carrozzeria. Sul sinistro - avvenuto poco prima delle 13 - sono in corso ulteriori accertamenti da parte del personale preposto della Asl di Rieti, tecnici del nucleo dell’Ispettorato del lavoro e dei carabinieri del comando stazione locale, intervenuti sul luogo dell’incidente nell’immediatezza dei fatti.

La dinamica. L’operaio - secondo una prima e sommaria ricostruzione, le cui cause in corso di valutazione e accertamento - si è ritrovato schiacciato all’altezza del petto tra due mezzi, a causa della movimentazione di un mezzo militare che lo ha improvvisamente travolto.

Sul posto anche il personale medico-sanitario del 118 che, in un primo momento, ha soccorso l’operaio e lo ha stabilizzato prestando le prime cure del caso.

Le conseguenze. La gravità del trauma da schiacciamento riportato nella regione toracica a causa della compressione dovuta alla spinta del mezzo ha reso particolarmente critico il quadro clinico generale, tanto da disporre poi l’immediato trasporto d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale romano Sant’Andrea, per essere sottoposto ad ulteriori cure e accertamenti.

Saranno ora gli approfondimenti in corso da parte dei tecnici e dei carabinieri a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.