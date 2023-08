Lunedì 28 Agosto 2023, 00:10

RIETI - Motociclista non riesce a evitare un cane e finisce al pronto soccorso. Nelle scorse settimane numerosi sono stati gli incidenti stradali causati da animali vaganti, in particolari bovini, cavalli e cani, in cui sono stati coinvolti automobilisti, ciclisti e motociclisti. Incidenti che hanno anche richiamato l’attenzione sulla problematica dell’omessa custodia degli animali e del mal governo di questi con relative responsabilità penali e civili del proprietario o di chi ne deleghi la custodia.

La dinamica. Ora l’ennesimo incidente sulla provinciale Turanense 34, non lontano da Rocca Sinibalda. Un motociclista di 64 anni si è ritrovato sulla propria traiettoria un cane di grossa taglia e, non potendolo evitare, ha tentato di scartarlo, ma è finito a terra. Il centauro è rimasto sull’asfalto, ferito e dolorante. Sul posto è intervenuto il personale del comando stazione carabinieri forestale locale per la ricerca del proprietario del cane e per valutare se sussistano o meno le condizioni di responsabilità per procedere nei suoi confronti per il sinistro. Sul posto è intervenuto anche un equipaggio del 118, che ha provveduto al trasporto del ferito presso il pronto soccorso del de Lellis.

Nelle scorse settimane, a Morro Reatino, un ciclista era finito a terra a causa di un cane riportando ferite e lesioni medicate con punti di sutura. Lo scorso mese di marzo, un motociclista, sempre lungo la strada provinciale 34 Turanense, nelle vicinanze di Castel di Tora, si era scontrato contro una mucca che si trovava sulla sede stradale, rimanendo ferito. Recente anche un altro episodio avvenuto lungo la Terminillese, tra Pian de Rosce e Pian de Valli, dove la permanenza in strada di un branco di muli avevano a lungo creato disagi e problemi alla circolazione stradale.

A Fonte Cerro - sempre nelle scorse settimane - invece, il traffico si era bloccato per il lieto evento con un cavallo che aveva partorito direttamente in strada.