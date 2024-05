All'aeroporto di Istanbul cagnolini per alleviare lo stress dei passeggeri

All'aeroporto di Istanbul, in Turchia, vengono utilizzati dei cagnolini per distendere i passeggeri. Cinque cani, tenuti al guinzaglio dai loro padroni si alternano per portare relax e conforto ai viaggiatori frettolosi. " Abbiamo lanciato questo progetto di cani terapeutici per offrire ai nostri clienti una migliore esperienza di viaggio e ridurre lo stress legato al volo, se ne hanno", ha spiegato Volkan Arslan, veterinario e coordinatore del progetto.