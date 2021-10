Rieti, cinghiali attraversano la strada: incidente nella notte

Venerdì 1 Ottobre 2021, 15:58

RIETI - Paura nella notte lungo la Superstrada Rieti-Terni per un incidente stradale causato dall'attraversamento di un branco di cinghiali. Inevitabile per i veicoli in transito il violento impatto contro gli ungulati alcuni dei quali rimasti uccisi a causa della collisione. I conducenti delle vetture, pur tentando di scartare gli animali per non centrarli, non hanno potuto evitarli in quanto si trattava di un gruppo piuttosto numeroso. L'incidente si è verificato verso la mezzanotte in direzione Rieti nel tratto iniziale reatino della Superstrada. Fortunatamente non si sono registrate gravi conseguenze per i conducenti anche se i veicoli sono stati danneggiati a seguito dell'impatto. Forze dell'ordine sul posto per i rilievi e la constatazione del sinistro. Nessun particolare disagio per la viabilità in considerazione dell'orario.