RIETI - Solo momenti di paura, ma nessun ferito in via Tedeschini, per parte di un tetto andato a fuoco.

E' avvenuto poco dopo le 18.30. Il fuoco ha riguardato la parte superficiale del tetto, in legno, senza estendersi alla casa. Sul posto, i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza gli spazi.