Un incendio improvviso nella notte ha colpito un'abitazione di Terracina causando dei danni alla struttura e mettendo in allarme i residenti. Ieri notte, questo incendio ha colpito una villetta a schiera in via Anxur a Terracina, causando danni parziali alla struttura. L'episodio ha svegliato tutti i residenti della strada, preoccupati di quanto stava accadendo: fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nell'incidente e tutte le abitazioni circostanti sono risultate agibili.

L'incendio

Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente dopo la segnalazione dell'incendio per garantire la sicurezza delle persone e per spegnere le fiamme che si erano propagate rapidamente sulla facciata dell'immobile. I vigili del fuoco di Terracina, coadiuvati sul posto dai carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Terracina, hanno lavorato a lungo per contenere l'incendio e prevenire ulteriori danni.

L'incidente, che non aveva matrice dolosa, sembra essere stato causato da una problematica di funzionalità di una caldaia esterna dell'abitazione, da cui è scaturito l'incendio. Questo almeno è quanto hanno accertato sul posto i carabinieri della compagnia di Terracina, coordinati dal tenente Massimo Marennala.

La caldaia che ha originato le fiamme era collocata su uno dei terrazzini della villetta a schiera. Le fiamme, alimentate dal metano che alimentava l’impianto, si sono poi propagate sull'altro lato dell'edificio, causando danni alla facciata. Nonostante i danni causati dalle fiamme sulla facciata esterna della villetta a schiera, non si registrano danni all'interno dell'abitazione coinvolta nell'incendio e fortunatamente, nessuna persona residente nel quartiere e neanche i residenti dell'abitazione in questione, sono rimasti feriti o intossicati. Poteva andare certamente peggio.