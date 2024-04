Corto circuito, tre camper in fiamme a Paglieta

Camper attaccati dal fuoco ieri pomeriggio sul piazzale della Trigano Van, in territorio di Paglieta, in provincia di Chieti. Sarebbe stato un corto circuito partito da un caravan, parcheggiato vicino al muro dell’azienda, che poi ha visto le fiamme attaccare anche altri mezzi vicini. Il fuoco ha praticamente bruciato 3 camper, parzialmente a fuoco un altro mezzo e altri 4 solamente danneggiati. In totale sono stati 8 i mezzi, realizzati sul furgone Ducato della confinante ex Sevel, a finire coinvolti nell’incendio che, fortunatamente, non ha lambito lo stabilimento. Ieri alla Trigano Van non si è lavorato avendo i dipendenti usufruito del ponte festivo.

L’iniziale rogo è partito alle 14.40 poi si è pian piano propagato. Sul posto sono prontamente accorsi i vigili del fuoco che in breve tempo hanno avuto ragione delle fiamme. Sono giunti anche i carabinieri della stazione di Paglieta per le indagini di rito. Per ora l’innesco del fuoco resta confinato per motivi di corto circuito del primo camper ma in ogni caso i carabinieri della compagnia di Atessa, coordinati dal capitano Alfonso Venturi, visioneranno per sicurezza anche i filmati della videosorveglianza. La Trigano Van è leader in Italia e in Europa per gli allestimenti di camper e caravan.