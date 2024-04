Incendio nell'hotel Timberline Lodge, set del film Shining: le fiamme provocate dalle ceneri di uno dei camini

Un incendio è scoppiato ieri sera nello storico hotel dell'Oregon usato nel 1980 da Stanley Kubrick per il suo classico dell'horror Shining. Le fiamme, provocate dalle ceneri ardenti di uno dei camini e limitate alle soffitte, sono state contenute due ore più tardi grazie all'intervento di quattro squadre di vigili del fuoco. Il Timberline Lodge di Mount Hood fu usato da Kubrick per girare scene del film con Jack Nicholson e Shelley Duvall tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King.

Live at Timberline Lodge… my heart is absolutely shattered. Born and raised in this lodge, worked in it for 5+ years sharing the history with its guests. This is 86 years of history being burnt, a Great Depression landmark. Please pray for my home ❤️‍🩹 pic.twitter.com/1hEHYjpTkr

— SLC Beav (@GoBeavvs) April 19, 2024