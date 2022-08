RIETI - Incendio, nella scorsa notte, poco prima delle 24, a Poggio Fidoni.

Le fiamme, per cause da accertare, hanno invaso un negozio di fiori lungo la via Tancia, che ha riportato ingenti danni. poggio filoni. Chiusa per ore la strada provinciale nel tratto interessato. Le fiamme hanno gravemente danneggiato l'intero stabile che ospita il negozio.