Martedì 21 Maggio 2024, 07:44

Accendono i fuochi di artificio e le scintille fanno innescano un incendio al capannone del centro commerciale Orizzonte. E’ quanto successo domenica sera lungo la via Casilina a Ferentino. Ingenti i danni, anche se fortunatamente l'interno del negozio è stato colpito in modo marginale. Ieri il centro commerciale è rimasto chiuso ed al momento non si conoscono i tempi della riapertura. Danneggiato invece in modo molto evidente il capannone dello scarico merci da dove sarebbe partito l'incendio le cui origini sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Anagni e dei vigili del fuoco.

Traffico illecito di rifiuti con base in Ciociaria: l’incendio alla Mecoris ha fatto scoprire il sistema

IL ROGO

Stando alle prime indiscrezioni le fiamme sarebbero state scaturite da una batteria di fuochi d'artificio che qualcuno avrebbe fatto partire nei paraggi del centro commerciale. Ma il fuoco ed il fumo dei fuochi d'artificio sarebbe sfuggito di mano a chi stava dando vita allo spettacolo pirotecnico organizzato per una festa di compleanno. Così l'incendio sarebbe partito da un telone di stoffa presente nei pressi del capannone adibito allo scarico merci. Le fiamme ed il fumo in pochissimo tempo si sono propagate alzando una nube molto alta visibile anche a chilometri di distanza. Fumo e fiamme che hanno allertato sia i residenti che gli automobilisti di passaggio che hanno lanciato l'allarme ai vigili del fuoco. I vigili del fuoco di Frosinone in pochissimi minuti sono giunti sul posto con più mezzi. La via Casilina è stata completamente bloccata per consentire ai mezzi di soccorso di operare in maniera più semplice. Ma non è stato facile. Il materiale presente nel magazzino e locale adibito a carico e scarico merce, facilmente infiammabile ha favorito l'espansione dell'incendio mentre nell'aria si è propagato un odore acre con colonne di fumo. Tanti anche i curiosi che si sono fermati a bordo strada per cercare di capire cosa stesse accadendo. Le operazioni di spegnimento sono state lunghe e difficili. Quando sembrava infatti che l'incendio stava per essere domato, le fiamme hanno raggiunto il vicino compattore della carta, all'esterno del negozio generando altro fumo, fiamme e odori acri.

IL LAVORO

Ci sono volute alcune ore per bloccare definitivamente l'incendio anche se nella tarda mattinata di ieri il fumo usciva ancora dal compattatore. Sono intervenuti i carabinieri che hanno subito avviato le indagini per risalire alle cause e capire esattamente il luogo da dove sia stato avviato l'incendio. A pochi metri di distanza dal locale carico-scarico merci è stata trovata e sequestrata la batteria di fuochi d'artificio. Resta da capire chi l'abbia usata. Alcuni testimoni hanno riferito che poco prima in zona si erano uditi schiamazzi e c'era stata qualche festa di compleanno. Si vociferava della presenza di alcuni giovani. Ma saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza del negozio e degli esercizi commerciali limitrofi a chiarire ogni dubbio. Sono in visione ai carabinieri che a breve potrebbero dare un nome ed un volto a coloro che probabilmente volevano solo festeggiare un compleanno ma ai quali la situazione è sfuggita di mano. I danni ai locali sono ingenti, salvo il negozio anche se non si sa ancora quando riaprirà.