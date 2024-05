Incendio alla Novo Nordisk, la casa farmaceutica che produce Ozempic e Wegovy

le foto del grosso incendio è scoppiato in un edificio di uffici appartenente al gruppo farmaceutico danese Novo Nordisk​, produttore di noti farmaci dimagranti e che curano il diabete. I farmaci, conosciutissimi, sono Ozempic e Wegovy. Lo hanno riferito i vigili del fuoco di Copenaghen.

"È un incendio enorme. Abbiamo circa 100 vigili del fuoco sul posto», ha detto all'Afp il capo delle operazioni dei vigili del fuoco Martin Smith, aggiungendo che tutti sono stati evacuati dall'edificio.

Der opstod i dag en brand udenfor en bygning hos Novo Nordisk i Bagsværd. Branden har bredt sig til en kontorbygning. Brandvæsnet er til stede, og i gang med slukningsarbejdet, som forventes at vare de næste par timer. Røgen er ikke giftig, og der er ingen tilskadekomne pic.twitter.com/dBCcZwuAzc — Novo Nordisk (@novonordisk) May 22, 2024

L'incendio è avvenuto meno di una settimana dopo un incendio in un altro sito di Novo Nordisk, in costruzione, che non ha avuto alcun impatto sulla produzione di farmaci.