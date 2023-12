Fara Sabina, incendio in una attività commerciale: intervento dei vigili del fuoco

RIETI - Momenti di paura questa mattina a Fara in Sabina per un incendio divampato all’interno di un vano di un’attività commerciale in via Farense. L’emergenza e la richiesta di soccorso si è verificata al mattino presto e sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco per prestare i primi soccorsi. Da quanto emerso un principio di incendio si sarebbe sviluppato – per motivi in fase di verifica – all’interno di un locale destinato a custodia e rimessaggio di materiale vario per poi rapidamente attecchire. I pompieri sabini di Poggio Mirteto Scalo sono intervenuti muniti di attrezzature appositamente predisposte per poter spegnere le fiamme nel locale invaso dai fumi.

