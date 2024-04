Studenteschi di pallamano, Valle del Velino e Fara Sabina campioni provinciali. Foto

RIETI - Sono le studentesse di Fara Sabina e gli studenti di Valle del Velino a vincere la finale provinciale delle competizioni sportive scolastiche di pallamano per la categoria Cadetti. Una mattinata di sano agonismo, quella di ieri al centro sportivo Micioccoli, dove i ragazzi e le ragazze di diverse scuole della provincia si sono fronteggiati per aggiudicarsi il primo posto nella competizione all’interno degli spazi messi a disposizione dalla Pro Calcio Studentesca.

Una manifestazione che ha nuovamente sottolineato il legame tra scuola e sport, coinvolgendo gli studenti delle scuole medie di Fara Sabina, del “Marco Polo” di Torricella in Sabina, dell’I. Omnicomprensivo di Amatrice, dell’I.C. “Valle del Velino” in uno sport particolare ma molto apprezzato come la pallamano.

A spuntarla, come anticipato, sono state le ragazze di Fara Sabina Aurora Di Giacinto, Camilla Pientini, Federica Antei, Maria Vittoria Cosentino, Matilde Cursi, Nicole Aureli,Samanta Luccarelli e Sofia Federici. Primo posto, nel maschile, per i ragazzi della Valle del Velino Nicolas Cerri, Valerio Cesaretti, Antonio Cicconi, Andrea Dell’Aglio. Leonardo Di Placido, Yahya El Magradi, Nicolò Elbasani, Simone Ferrante, Alessandro Giuliani, Matteo Nicoletti, Matteo Paulucci, Massimo Salmi, Elfat Sulejmani, e Giorgio Sulpizi, accompagnati dai docenti Claudio Aruffo e Carla Fazia Mercadante.



Successo per un evento utile anche per diffondere la pallamano, con la presenza del tecnico di federazione Ezio Ballarin e coordinato dalla prof.ssa Laura Spagnoli dell’Ufficio Scolastico Provinciale, che ha infine premiato i vincitori insieme alla referente provinciale di “Sport e Salute” Beatrice Sestini e al delegato provinciale del Coni Luciano Pistolesi.

«Bella manifestazione con quattro scuole della provincia ed Ezio Ballarin, tecnico della federazione pallamano che ci ha aiutato a realizzare il tutto anche con i cambiamenti che in questi ultimi tempi hanno interessato la disciplina, prevedendo tempi e formazioni ridotte – racconta la professoressa Spagnoli –Complimenti alle scuole di Valle del Velino e Fara in Sabina, che hanno buone possibilità di vincere anche la finale regionale prevista per martedì a Roma e a maggio, eventualmente, le fasi nazionali di Palermo».