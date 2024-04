QI-Gong, a Fara Sabina nasce la giornata dedicata al movimento e al rilassamento ispirata all’antica cultura cinese

RIETI – Dalla collaborazione tra l’Accademia del Tempo Libero, la Pro Loco e il Museo Civico Archeologico di Fara Sabina nasce la giornata dedicata al movimento e al rilassamento ispirata all’antica cultura cinese. Ad essere protagonista nel borgo sabino, domenica 21 aprile 2024, sarà infatti il QI-Gong: la pratica di questa disciplina aiuta a trovare il proprio centro di equilibrio sia fisico che mentale. Distrazione e disperazione mentale si trasformano in concentrazione e chiarezza della mente: la lentezza dei movimenti può inoltre sviluppare una maggiore percezione e consapevolezza del corpo.

La giornata comincerà alle ore 9:30 con il raduno al parcheggio dell'abbazia di Farfa, da dove si proseguirà lungo il suggestivo sentiero alla volta di Fara Sabina. Durante il percorso verranno svolti esercizi di scioglimento del corpo e recupero energie, con tecniche di respirazione per ottenere equilibrio fisico-mentale: momenti preziosi per prendersi cura di se stessi e per riscoprire il proprio senso di pace interiore.

Arrivati al parco di Fara in Sabina, si procederà con il pranzo al sacco e una pausa per il riposo.

Per i partecipanti che ne avranno fatto richiesta al momento della prenotazione, si potranno inoltre effettuare massaggi antistress (massaggio testa, Reiki e campane tibetane: la campana tibetana, attraverso il suo suono e la vibrazione, stimola il processo di auto-guarigione e di armonizzazione psico-fisico). Seduti tutti in cerchio, per ritrovare il proprio equilibrio interiore e rigenerarsi a contatto con la natura, si proverà poi l’antico automassaggio Tao (pratica sperimentata da millenni con movimenti di respirazione e stretching meridiani), la meditazione. Per concludere, dopo una giornata dedicata al silenzio, alla riflessione e alla natura, l’iniziativa terminerà con un’immersione nella cultura grazie a una visita al Museo Civico Archeologico di Fara Sabina