Il 13 aprile Greccio sarà protagonista della “Festa delle città gemellate”

RIETI - Sabato 13 aprile Greccio, culla del primo presepe della storia rappresentato da S. Francesco nel 1223 e menzionato tra i Borghi più belli d’Italia, sarà protagonista della “Festa delle Città Gemellate”, un grande evento dedicato al Presepio e alla Pace nel corso del quale si condivideranno momenti di fraternità e reciproca conoscenza tra realtà locali e città di altri territori, nazionali ed internazionali.

Organizzato dal Comune di Greccio, dal Comitato Nazionale per gli Ottocento anni del Presepe di Francesco, dal Comitato per i Gemellaggi del Comune di Greccio, l’evento ospiterà undici delegazioni ufficiali, tra le quali la municipalità di Betlemme, nella persona del Sindaco Anton Salman. Una presenza, quella della municipalità di Betlemme, che rinnova l’ormai trentennale gemellaggio con Greccio. Un legame forte che trova le sue radici nella Natività e nell’universale messaggio di pace trasmesso da San Francesco.

Saranno inoltre presenti le municipalità di Assisi, Aulla, Celano, Bellegra, Chiusi della Verna, Corleto Perticara, Faggiano, Matera e Mesagne e Trebechovice pod Orebem (Paese della Repubblica Ceca).

A partire dalle ore 9,45, presso l’Oasi di Greccio, padre Alvaro Cacciotti OFM esporrà un particolare approfondimento del presepe di Francesco, analizzando il significato, il valore e l’attualità del suo messaggio universale di pace e la varietà rispetto alla classica scena della Natività.

A seguire, si svolgerà la presentazione delle attività svolte dal Comitato nazionale Greccio 2023 durante l’ottavo centenario e in particolare l’esperienza del pane di Francesco. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15,30, dopo la firma di alcuni Patti di Fratellanza e Gemellaggio e la presentazione del concorso “Il Presepe di Francesco” diretto alle Scuole secondarie di I grado, tutti i presenti si sposteranno presso il Santuario di Greccio per partecipare ad un significativo momento di preghiera per la Pace nel mondo.