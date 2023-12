I Pooh a Rieti per la Notte dei miracoli: «Siamo felici di poter sostenere con la nostra presenza questo evento»

RIETI - “La Notte dei miracoli: 800 anni del Presepe”: I Pooh a Rieti protagonisti di un grande evento tra musica, parole e spiritualità.

I Pooh: «Siamo felici di poter sostenere con la nostra presenza questo evento, il Natale è l'occasione migliore per poter aiutare chi è in difficoltà».

L'intero ricavato della vendita dei biglietti andrà a sostegno della Mensa di Santa Chiara di Rieti. https:// www.mensasantachiara.it/

Presentato il 13 dicembre, presso la Sala stampa della Camera dei Deputati, l’evento “La notte dei miracoli: 800 anni del Presepe” in programma nel territorio reatino a ridosso del Natale, organizzato dal Comune di Rieti in collaborazione con il Comitato nazionale per l’Ottavo Centenario della prima rappresentazione del Presepe - Greccio2023 e Regione Lazio, prodotto da Eurovisione eventi srl e Palco Reale srl.

In occasione degli 800 anni dalla nascita del primo Presepe che San Francesco realizzò a Greccio, prenderà vita un progetto di alto profilo culturale e storico che racconterà, attraverso la musica e le parole, il viaggio di Francesco nella terra reatina.

L’evento del 23 dicembre andrà in onda su Rai1 il 2 gennaio 2024.