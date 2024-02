Nasce anche a Greccio il book sharing “Lascia un libro, prendi un libro”

RIETI - Nasce anche a Greccio, nella terra del primo Presepe tanto cara a San Francesco un “book sharing” dove condividere gratuitamente libri. Il progetto, meglio conosciuto in Italia come “Lascia un libro, prendi un libro”, è stato avviato a Greccio dal Centro sociale La Cappelletta ed è finalizzato alla promozione della lettura, al recupero, alla circolazione e rivalutazione del libro, quali strumenti di cultura e di formazione della persona. Non più libri messi da parte, o peggio gettati al macero, ma libri che rinascono a nuova vita, pronti per essere letti e rivalorizzati.

Il "book sharing" di Greccio, realizzato all’interno di una accogliente casetta di legno, lungo il Cammino di Francesco, a due passi dal Museo Internazionale del Presepe e il Borgo antico, vuole anche essere un modello di condivisione, di rispetto del bene comune e dell’ambiente che ci circonda.

Tutti possono leggere e il libro è alla portata di tutti, gratuitamente: dovranno essere soltanto riconsegnati dopo la lettura; in alternativa potrà essere lasciato un altro libro che verrà messo a disposizione di altre persone.

Un circuito virtuoso di scambio fra cittadini che richiama l’importanza della condivisione e della solidarietà umana.