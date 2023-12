“La notte dei miracoli: 800 anni del Presepe di Greccio": a Rieti i Pooh, Alex Britti e altri artisti prima di Natale

RIETI - E’ stato presentato oggi, presso la Sala stampa della Camera dei Deputati, l’evento “La notte dei miracoli: 800 anni del Presepe” in programma nel territorio reatino a ridosso del Natale, organizzato dal Comune di Rieti in collaborazione con il Comitato nazionale per l’Ottavo Centenario della prima rappresentazione del Presepe - Greccio2023 e Regione Lazio, prodotto da Eurovisione eventi srl e Palco Reale srl.

Alla presentazione hanno partecipato il Questore della Camera dei deputati, Paolo Trancassini, il Vicesindaco di Rieti Chiara Mestichelli, e l’ideatore e direttore artistico dell’evento, Leonardo De Amicis. In occasione degli 800 anni dalla nascita del primo Presepe che San Francesco realizzò a Greccio, prenderà vita un progetto di alto profilo culturale e storico che racconterà, attraverso la musica e le parole, il viaggio di Francesco nella terra reatina.

L’evento si svolgerà con il seguente calendario:

Domenica 17 dicembre nella Valle Santa Reatina spettacolo pirotecnico “Luce”

Mercoledì 20 dicembre al Terminillo, presso la Chiesa di San Francesco (piazzale R. Lanfaloni, 3), alle ore 19.30 recital di Simone Cristicchi

Giovedì 21 dicembre presso il Terminillo Center del Nucleo industriale Rieti-Cittaducale, (Viale delle Scienze, 18/20 - Cittaducale) alle 18, in occasione dell’accensione del video mapping con presepe digitale, esibizione de I Neri per Caso.

Sabato 23 dicembre presso il Teatro Flavio Vespasiano di Rieti alle ore 20.45 spettacolo di parole e musica con la direzione artistica del Maestro Leonardo De Amicis, al quale parteciperanno I Pooh, Alex Britti, Simone Cristicchi e Amara, Stefano Di Battista, Clara, Vittoriana De Amicis, Stefano Fresi, Claudia Campagnola, l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” L’Aquila e Piceno Pop Chorus, con testi originali di Paolo Logli e conduzione di Lorena Bianchetti.

Dal Teatro Flavio collegamenti con il Santuario di Greccio per la performance di Riccardo Cocciante, con Terminillo per il recital di Simone Cristicchi, con il Terminillo Center per i Neri per Caso e con Bologna per il Piccolo Coro dell’Antoniano. L’evento del 23 dicembre andrà in onda su RAI1 il 2 gennaio 2024. Gli eventi di Terminillo e Cittaducale saranno gratuiti e aperti al pubblico fino ad esaurimento posti mentre per quello del Teatro Flavio Vespasiano i biglietti saranno in vendita dai prossimi giorni sulla piattaforma Ciaoticket e presso l’ufficio del turismo “VisitRieti” in Piazza Vittorio Emanuele II a Rieti. Il ricavato della vendita dei biglietti andrà a sostegno della Mensa di Santa Chiara di Rieti. L’evento è realizzato con il sostegno di Terminillo Center.